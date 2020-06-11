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РИА Новости

"Ростех" приступил к финальной сборке нового пассажирского Ил-114-300

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На заводе РСК "МиГ" стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям
На заводе РСК "МиГ" стартовала агрегатная сборка первого самолета Ил-114-300 по серийным технологиям.
Источник изображения: © Фото : пресс-центр ОАК

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. "Ростех" приступил к финальной сборке нового российского регионального пассажирского самолета Ил-114-300, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Ростех" приступил к финальной сборке Ил-114-300. Работы проходят в филиале АО "РСК "МиГ" – на территории Луховицкого авиационного завода им П.А. Воронина. Стыковка (отсеков фюзеляжа - ред.) проводится на автоматизированном стенде, разработанном и изготовленном специально для проекта", - говорится в сообщении.

Следующим этапом сборки станет стыковка консолей крыла и навеска хвостового оперения. Начало работ запланировано на третий квартал 2020 года. После этого планер переместят на следующую рабочую платформу для установки компонентов систем и двигателей. Всего создано четыре последовательных рабочих платформы. На них будет выполнен весь объем работ по сборке и проверке самолета. Финальным этапом станет передача машины на летно-испытательный комплекс для проведения цикла заводских и сертификационных испытаний.

"Ил-114-300 – полностью отечественный самолет, который является продуктом широкой кооперации авиастроительных предприятий "Ростеха" во главе с ОАК. Воздушное судно будет оснащено современной цифровой авионикой, мощным российским турбовинтовым двигателем ТВ7-117СТ-01", - цитируют в пресс-службе слова индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" Анатолия Сердюкова.

"Самолет по-хорошему неприхотлив, что обеспечивает дополнительную надежность в суровых условиях эксплуатации. Его технические характеристики позволяют использовать короткие взлетно-посадочные полосы, полосы с грунтовым покрытием, арктические ледовые полосы. Самолёт могут принимать аэродромы со слабым техническим оснащением. Уверен, Ил-114-300 станет одной из наиболее перспективных моделей в своем классе", ⎼ отметил Сердюков.

Самолет способен перевозить до 68 пассажиров на расстояние до 1,5 тысячи километров. Он предназначен для осуществления региональных рейсов и ориентирован, прежде всего, на внутренний рынок. Воздушное судно может также использоваться для обеспечения авиационной мобильности населения, в том числе в районах Крайнего Севера, Дальнего Востока и Сибири.

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Россия
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117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
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