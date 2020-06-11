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Газета.ru

Нет желания: почему Зеленского не позвали на парад в Москву

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Источник изображения: gazeta.ru

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Москва не отправляла президенту Украины Владимиру Зеленскому официальное приглашение на парад Победы 24 июня, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он объяснил это тем, что де-факто Украина не входит в состав СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника. Вопрос приглашения украинского президента на парад встал особенно остро после того, как тот поддержал Польшу в ее споре с Россией об исторической правде.

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили в Москву на парад Победы 24 июня, поскольку Украина де-факто не входит в состав СНГ и не заявляла о желании разделить радость праздника, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, направляла ли российская сторона официальное приглашение украинскому лидеру на парад Победы, Песков ответил: "Насколько я знаю, [приглашение Зеленскому] не отправлялось».

"Есть ряд партнеров, которые изъявили желание приехать, к нашей радости. Как мы знаем, Украина не является де-факто и во многом де-юре участницей СНГ, не проявляет желания каким-то образом продолжать работу в этих структурах и ни разу не сигнализировала о своем желании разделить радость от праздника Победы", - обратил внимание Песков.

В августе прошлого года помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Зеленского могут пригласить на парад Победы в Москве. Но в январе украинский президент выразил поддержку Польше в споре с Россией. Зеленский разделил позицию Варшавы, согласно которой к началу Второй мировой войны и холокосту привело заключение пакта Молотова-Риббентропа.

После этого, также в январе, Песков отметил, что пока не готов ответить на вопрос, останется ли в силе приглашение для Зеленского посетить парад Победы. Вместе с тем он подчеркнул, что высказывания украинского лидера вызывают только «сожаление и непонимание».

За последний год президент России Владимир Путин пригласил на парад Победы канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Израиля Реувена Ривлина, главу США Дональда Трампа и многих других политических лидеров.

Участие в торжестве ранее подтвердили президенты Казахстана, Молдавии и Сербии Касым-Жомарт Токаев, Игорь Додон и Александр Вучич, а также глава Палестины Махмуд Аббас.

В России уже началась подготовка к параду Победы, который планируется провести 24 июня. Изначально запланированное на 9 мая торжество пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Марш военных по Красной площади был отложен, но часть парада жители столицы и некоторых российских городов все же увидели: речь идет о пролете военной авиации.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - заявил Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент поручил главе военного ведомства исключить любые риски для здоровья участников и обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении торжества.

Глава государства принял решение о переносе торжества на конец июня с учетом прохождения пика распространения коронавируса в России и улучшения эпидемиологической ситуации в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах.

Несмотря на то что пока границы государства частично закрыты в целях предотвращения распространения коронавируса, их откроют для официальных гостей парада. При этом соответствующее решение для всех иностранцев в России пока не приняли, уточнил пресс-секретарь российского президента.

Помимо военного парада, из-за коронавируса пришлось перенести и традиционный марш «Бессмертного полка». Пока он прошел только в онлайн-режиме. Очный марш по улицам российских городов планируется организовать 26 июля - в День ВМФ. Он состоится, если это позволит эпидемиологическая ситуация.


Лидия Мисник

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