НПО Лавочкина выяснит причину нештатной ситуации с РБ «Фрегат»

НПО им. Лавочкина проведет расследование нештатной ситуации с разгонным блоком «Фрегат», произошедшем на космодроме Куру во Французской Гвиане. Об этом в среду, 10 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя «Роскосмоса».

Ранее в среду российские специалисты на космодроме Куру осмотрели разгонный блок, в котором возникла утечка токсичного топлива. Блок разработали в НПО Лавочкина, отметили в госкопорации.

21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя в месте хранения «Фрегата» в Куру. Для устранения проблемы 6 июня на место прибыли специалисты из России.

К работе они приступили 8 июня, полученные данные направлены предприятию-изготовителю для выработки мероприятий по исследованию причин нештатной ситуации.

В конце мая стало известно, что утечка токсичных паров окислителя в разгонном блоке «Фрегат» не угрожает персоналу.

Данный «Фрегат» предназначен для запуска на ракете-носителе «Союз-СТ-А» спутника Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но запуск отложили на октябрь из-за другой проблемы с этим разгонным блоком и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса.