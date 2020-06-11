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ТАСС

В Австралии подготовили площадку для постройки крупнейшего радиотелескопа мира

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Источник изображения: © Michael Goh and ICRAR/Curtin

Его начнут строить уже в следующем году

ТАСС, 10 июня. Инженеры завершили подготовку стройплощадки на территории обсерватории Мерчисон в Западной Австралии, где в следующем году начнется установка антенн крупнейшего радиотелескопа мира - обсерватории SKA (Square Kilometer Array. Об этом пишет пресс-служба Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

"Мы прошли последний крупный технический барьер, который отделял нас от начала постройки австралийской части SKA. Бюджет первой фазы его постройки и работы, которая продлится около десяти лет, составит более чем €1,87 млн", - рассказал астрофизик из ICRAR и лидер австралийской части проекта SKA Стивен Тингэй.

Официальный запуск телескопа SKA намечен на 2027 год. Он состоит из трех тысяч отдельных тарелок, которые объединены в гигантскую виртуальную антенну площадью в квадратный километр. Первые идеи постройки такого массива появились еще в начале 1990 годов, однако окончательный облик SKAутвердили лишь в 2012 году.

Этот гигантский набор антенн, как надеются ученые, сможет увидеть первые звезды Вселенной, получить фотографии окрестностей сверхмассивных черных дыр, узнать природу темной материи, а также понять, что порождает загадочные быстрые радиовсплески (FRB, fast radio bursts) - очень мощные и короткие космические радиосигналы неизвестной природы.

Крупнейший телескоп мира

Изначально за право размещения этого телескопа боролись ЮАР, Новая Зеландия и Австралия. В конечном итоге проект разделили на две половины - южноафриканский MeerKAT и австралийский SKA-Low. MeerKAT закончили строить два года назад, тогда как сооружение SKA-Low несколько раз откладывалось из-за того, что из проекта вышла Новая Зеландия и некоторых других проблем.

Подготовительные процессы к постройке SKA-Low, как отметил Тингэй, значительно ускорились за два последних года после официального создания обсерватории SKA со штаб-квартирой в Риме, в работе и сооружении которой пока официально принимает участие семь стран.

В этом году австралийские инженеры и ученые завершили подготовку детальных планов по сооружению 130 тысяч антенн и обслуживающих их электронных компонентов, а также других элементов инфраструктуры, которые будут размещены в специальной "зоне радиомолчания" на территории обсерватории Мерчисон на западе Австралии.

Недавно, по словам астронома, австралийские и итальянские инженеры завершили подготовку стройплощадки для постройки всех этих компонентов SKA-Low, что позволит участникам обсерватории SKA приступить к сооружению телескопа в следующем году и началу его работы в тестовом режиме в самое ближайшее время.

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Страны
Австpалия
Италия
Новая Зеландия
ЮАР
Проекты
ОБСЕ
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