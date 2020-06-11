Путин и Эрдоган обсудили Ливию, Сирию, снятие ограничений из-за коронавируса

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили актуальные аспекты противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

"Подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, восстановления в полном объеме двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, "при обстоятельном обсуждении ситуации в Ливии выражена глубокая озабоченность продолжающимися в стране масштабными боестолкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разрушениям".

"Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской международной конференции 19 января с.г., одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование конфликта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, затронута также ситуация в Сирии. "Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации, включая принятый в Москве 5 марта с.г. Дополнительный протокол к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г."

"В числе приоритетных совместных задач - контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок", - говорится в сообщении.