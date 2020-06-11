Шведский флот испытал новые торпеды

Мини-торпеды от Saab прошли проверку в ВМС Швеции. Вчера, 9 июня, пресс-служба компании на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний, которые проводились в начале этого года.

В ходе испытаний торпеды SLWT (Saab Lightweight Torpedo) запускались с корвета типа Visby и субмарины типа Gotland. Пуски торпед проводились в феврале и марте в Балтийском море у восточного побережья Швеции, известно о них стало только сейчас.

Испытания торпед SLWT

Торпеда SLWT является управляемой и может развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч), что позволяет использовать её против любых типов субмарин и надводных кораблей. Благодаря небольшим габаритам и высокой манёвренности она может применяться в узких проливах и на малых глубинах. Дальность хода торпеды — 20 км, максимальная «рабочая» глубина — 300 м.