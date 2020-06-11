Войти
WarSpot

Шведский флот испытал новые торпеды

203
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Мини-торпеды от Saab прошли проверку в ВМС Швеции. Вчера, 9 июня, пресс-служба компании на своём официальном YouTube-канале опубликовала видео испытаний, которые проводились в начале этого года.

В ходе испытаний торпеды SLWT (Saab Lightweight Torpedo) запускались с корвета типа Visby и субмарины типа Gotland. Пуски торпед проводились в феврале и марте в Балтийском море у восточного побережья Швеции, известно о них стало только сейчас.

Испытания торпед SLWT

Торпеда SLWT является управляемой и может развивать скорость до 40 узлов (74 км/ч), что позволяет использовать её против любых типов субмарин и надводных кораблей. Благодаря небольшим габаритам и высокой манёвренности она может применяться в узких проливах и на малых глубинах. Дальность хода торпеды — 20 км, максимальная «рабочая» глубина — 300 м.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Швеция
Компании
SAAB
Похожие новости
24.12.2013
Бразилия сама сможет модернизировать «Грипены» - вице-президент «Сааб»
22.11.2013
Немецкие истребители Tornado получат шведские системы самозащиты
23.10.2013
В мире вырос спрос на оружие из Китая
08.07.2013
Компания «Сааб» начинает сборку предсерийного истребителя «Грипен-E»
10.06.2013
Швеция поможет Турции разработать истребитель
04.04.2013
Турция намерена начать замену парка F-16 истребителями национального производства в 2023 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:11
  • 1
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года