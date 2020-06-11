Украинский след: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ предотвратила теракт на рынке Симферополя

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Симферополе, сообщили в ФСБ РФ. Там уточнили, что по данному делу задержали пятерых россиян, которые контактировали с представителями радикальных украинских формирований, воюющих в Донбассе. В начале месяца в Крыму уже задержали одного украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы.

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По подозрению в подготовке атаки задержаны пять человек.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", - уточнили в ЦОС.

По информации спецслужб, задержанные находились в контакте с представителями радикальных украинских формирований, воюющих в Донбассе.

Сотрудники ФСБ изъяли самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, на которых были данные о готовившихся преступлениях.

На данный момент спецслужбы устанавливают возможных пособников задержанных, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Подготовка к теракту" и "Публичные призывы к терроризму». Они предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет меру пресечения для задержанных граждан.

Примерно за неделю до этого российские пограничники задержали в Крыму украинского военнослужащего, который незаконно пересек границу государства. Как сообщали ТАСС в ЦОС, в момент задержания Добринский Е. В. 1992 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. У него не было при себе документов, удостоверяющих личность. У украинца нашли некое вещество - предположительно, наркотики. Его отправили на экспертизу. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

В середине апреля пресс-служба ФСБ России сообщила, что в Крыму была задержана группа украинских разведчиков.

По данным спецслужб, они вербовали россиян, пытались организовать теракты и выкрасть сведения, содержащие государственную тайну. Как утверждают следователи, злоумышленники действовали под руководством начальника херсонского подразделения украинской военной разведки, полковника Олега Ахмедова.

В состав разведгруппы входили подозреваемый в шпионаже украинец и российская военнослужащая, которую подозревают в выдаче Киеву в 2017-2018 гостайны. Руководствуясь принципом гуманизма и учитывая, что у женщины есть несовершеннолетние дети, в качестве меры пресечения для нее был избран домашний арест. Второго задержанного отправили в СИЗО.

Оперативники получили сведения о шпионской деятельности задержанных из расследования еще одного уголовного дела в январе этого года. Тогда был задержан крымчанин, который рассказал, что действовал по заданию Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения военной разведки Украины.

Подозреваемый сознался, что украинский военнослужащий поручил ему оборудовать в Крыму схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в Симферополе тайниках изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более пяти килограммов», - сообщали в ведомстве в январе.

Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю тогда возбудил в отношении подозреваемого уголовные дела по ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору»). Его поместили под стражу.

Сотрудники российских спецслужб не исключают, что сами задержанные украинец и россиянка были завербованы Ахмедовым.

Как утверждают в ФСБ, «украинская военная разведка планировала совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны».

Еще один подобный случай произошел в Крыму в феврале. Местного жителя заподозрили в участии в созданном на Украине батальоне им. Номана Челебиджихана. Следователи утверждают, что в августе 2016 года крымчанин отправился на Украину и вступил там в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым добровольческого батальона, а затем вернулся на полуостров. Его заподозрили в участии в деятельности «незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России». По данному факту возбудили уголовное дело.

Кристина Сизова