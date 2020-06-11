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Российская газета

Белорусские военные примут участие в параде Победы на Красной площади

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Евгений Биятов/РИА Новости
Евгений Биятов/РИА Новости.

Уже через пять дней отправятся в российскую столицу белорусские военнослужащие, которые примут участие в параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщили в Минобороны Беларуси.

"Военнослужащие сводной роты почетного караула представят Беларусь на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится в Москве 24 июня. В парадном строю по Красной площади пройдут 73 белорусских военнослужащих", - уточнили в военном ведомстве.

75 лет назад радость Дня Победы, когда стало известно о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, переполняла всю страну. Однако о том, как будет отмечена эта Победа, какой символ безусловного триумфа победителей запечатлеет это событие в веках, тогда, 9 мая 1945 года, еще никто не знал. Лишь в конце мая был утвержден сценарий Парада Победы. На его подготовку в Кремле отвели месяц. Вот так и вошла в историю эта летняя дата - 24 июня 1945 года.

В этом году по Красной площади готовятся пройти 30 танков Т-34, артиллерийские самоходки времен Великой Отечественной, современная российская техника и, конечно, армейские новинки. В пеших расчетах должны показать себя до 15 тысяч военнослужащих.

"Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше исключены", - распорядился верховный главнокомандующий РФ Владимир Путин.

Уже известно, что на парад приедут иностранные гости. Среди них первым на приглашение откликнулся президент Казахстана Токаев. Приглашение России приняли президенты Молдавии и Киргизии. В российском МИДе заявили, что повторные приглашения будут направлены всем тем, кто намеревался посетить Москву 9 мая, в том числе президенту Французской Республики Макрону.

Свое участие подтвердил и президент Сербии Александр Вучич, где 9 мая является государственным праздником, а "Бессмертный полк" традиционно проходит при поддержке властей. В этом году из-за эпидемии, акция была, к сожалению, отменена, но власти страны, чтобы не прерывать традиции, пошли на совершенно беспрецедентный в Европе шаг. Государство напечатало почтовые марки в честь юбилея победы и Бессмертного полка, сообщали новостные каналы.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Германия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Сербия
Франция
Персоны
Путин Владимир
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