Авиация выходит на первый план в ливийском конфликте

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Основные боевые действия в Ливии сейчас разворачиваются в районе города Сирт, расположенного в 450 километрах на восток от Триполи. По силам Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, наносит удары авиация Правительства национального согласия. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на Генштаб ПНС.

Одновременно ПНС усиливает в этом районе свою противовоздушную оборону. Возможно, это связано с недавним заявлением официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари, что армия меняет тактику, акцентируя внимание на более активное использование авиации.

Помимо этого, по сообщению портала Afrigate News, неизвестное вооруженное формирование атаковало нефтегазовый комплекс Мерита на средиземноморском побережье. Из-за этого подача по трубопроводу газа в Италию была прекращена.

Телеканал Al Arabia предполагает, что нападение совершили сторонники ПНС.

ЛНА и парламент Ливии, которых не признают в большинстве государств Запада, стараются наладить международные контакты со странами Европы. Недавно, после подписания итало-греческого соглашения о разграничении исключительных экономических зон двух государств, ливийские парламентарии обратились к парламенту Греции с предложением заключить подобное соглашение между Ливией и Грецией.

В то же время Евросоюз начинает проявлять в Ливии и военную активность, хотя о прямом вмешательстве пока что ничего не известно.

В частности, сегодня был зафиксирован разведывательный полет у побережья Ливии. Легкий самолет Diamond DA62, принадлежащий Европейскому агентству по безопасности внешних границ Frontera, вылетел сегодня с острова Мальта, направившись в район Средиземного моря возле Триполи.

Помимо этого, был замечен направляющийся в сторону Ливии военно-транспортный самолет C-135 Stratolifter ВВС Франции.

Скорее всего, вряд ли стоит ожидать прямого вмешательства западных стран в ливийский конфликт. Но трудно отрицать, что в Европе пристально следят за событиями в Ливии и даже стараются на некоторые из них повлиять.