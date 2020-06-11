Упражнение «решето»: показаны тренировки отрядов быстрого реагирования НАТО

Источник изображения: topwar.ru
Отряд быстрого реагирования армии США и сводный отряд сил европейских сил НАТО показали тренировки, которые проводятся на территории Польши в рамках программы «Передовое военное присутствие».
Особое внимание обратили на себя стрелковые занятия на полигоне.
В ходе одного из этапов отрабатывались варианты осуществления практической стрельбы из-за импровизированного укрытия. При этом перед военнослужащими была поставлена задача по осуществлению прицельной стрельбы из самых разных положений.
Источник изображения: topwar.ru
Помимо классических вариантов стрельбы из положение стоя и лёжа предлагалось ещё как минимум 8 вариантов. Для каждого из них были определены отверстия или пазы в фанерной фигуре, через которые необходимо было вести огонь.
Европейские военнослужащие, участвовавшие в тренировках, в шутку назвали это упражнение «решетом» (или «дуршлагом»), имея в виду те отверстия через которые и вылетали пули в направление мишеней.
Источник изображения: topwar.ru
Ещё одно упражнение – сближение с целью, стрельба и последующее возвращение на исходную позицию.
Видео тренировок отрядов быстрого реагирования:
Тренировки сил #NATO pic.twitter.com/ve9ragkYM5
- Volodin-Topwar (@VolodinTopwar) June 10, 2020