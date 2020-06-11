Упражнение «решето»: показаны тренировки отрядов быстрого реагирования НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Отряд быстрого реагирования армии США и сводный отряд сил европейских сил НАТО показали тренировки, которые проводятся на территории Польши в рамках программы «Передовое военное присутствие».

Особое внимание обратили на себя стрелковые занятия на полигоне.

В ходе одного из этапов отрабатывались варианты осуществления практической стрельбы из-за импровизированного укрытия. При этом перед военнослужащими была поставлена задача по осуществлению прицельной стрельбы из самых разных положений.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо классических вариантов стрельбы из положение стоя и лёжа предлагалось ещё как минимум 8 вариантов. Для каждого из них были определены отверстия или пазы в фанерной фигуре, через которые необходимо было вести огонь.

Европейские военнослужащие, участвовавшие в тренировках, в шутку назвали это упражнение «решетом» (или «дуршлагом»), имея в виду те отверстия через которые и вылетали пули в направление мишеней.

Источник изображения: topwar.ru

Ещё одно упражнение – сближение с целью, стрельба и последующее возвращение на исходную позицию.

Видео тренировок отрядов быстрого реагирования: