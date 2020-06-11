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ТАСС

Корабль Crew Dragon с астронавтами вернется на Землю в августе

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Даглас Харли и Роберт Бенкен
Даглас Харли и Роберт Бенкен.
Источник изображения: nasa.gov

Как сообщили в NASA, решение о точной дате возвращения будет зависеть от благоприятных погодных условий для посадки

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту вернется на Землю из полета на Международную космическую станцию (МКС) в августе. Об этом во вторник заявил исполняющий обязанности заместителя администратора NASA по пилотируемым программам Кеннет Бауэрсокс.

Он напомнил, что в американском космическом ведомстве еще не приняли итоговое решение о точной продолжительности полета Crew Dragon, однако оно будет зависеть от благоприятных погодных условий для его посадки. Кроме того, будет учитываться срок годности солнечных батарей корабля, который не должен превышать четырех месяцев.

Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon стартовала к МКС 30 мая с космодрома на мысе Канаверал. Этот запуск стал первым за девять лет пилотируемым полетом, осуществляемым с территории США на американском космическом корабле. Успешная стыковка Crew Dragon с МКС состоялась 31 мая.

"Корабль хорошо функционирует, поэтому мы считаем, что экипажу можно оставаться там еще месяц или два", - отметил Бауэрсокс, слова которого приводит интернет-портал Space News. Планируется, что за это время Бенкен осуществит несколько выходов в открытый космос для замены старых водородно-никелевых батарей на более мощные литий-ионные, питающиеся от солнечной панели, вместе с другим астронавтом NASA - Крисом Кэссиди, который был отправлен на МКС в апреле на российском "Союзе". "Примерно через два месяца мы начнем думать о том, чтобы доставить Бенкена и Херли домой", - подчеркнул Бауэрсокс.

Как заявил в мае глава NASA Джеймс Брайденстайн, Бенкен и Херли должны вернуться на Землю "за несколько недель" до запуска второго пилотируемого полета Crew Dragon к МКС, который намечен на 30 августа.

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