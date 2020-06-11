Войти
Российская газета

Новую версию ракетоносца Ту-95 сняли на видео у Аляски

211
0
0

Минобороны РФ опубликовало видео полета стратегических ракетоносцев Ту-95 над морями, разделяющими Дальний Восток и Аляску. Четыре самолета 11 часов патрулировали нейтральные воды Чукотского, Берингова и Охотского морей, северной части Тихого океана.

Судя по пилонам для подвески восьми ракет Х-101, задание выполняла новейшая модификация Ту-95МСМ. Впрочем, в этом полете ракет на пилонах не было. Самолеты поднялись в воздух с аэродромов в Амурской области и на Чукотке.

Некоторое время российские ракетоносцы сопровождали прилетевшие с Аляски истребители F-22. Под их крыльями также не видно оружия, обычного для самолетов дежурных сил ПВО. Но ракеты F-22 для малозаметности находятся во внутренних отсеках самолета.

В Минобороны РФ сообщили, что полет был плановым и проходил в соответствии с международными правилами и напомнили, что стратегические бомбардировщики США в мае появлялись у российских границ пять раз.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Ту-95
Х-101
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
12.04.2018
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
29.12.2017
Самые зрелищные военные видео 2017 года
23.09.2015
Полетали – прослезились
25.02.2015
Носители мира — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:11
  • 1
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года