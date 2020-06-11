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Российская газета

Российский супертягач показали в ходе учений на Кипре

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Источник изображения: rg.ru

Наряду с основными боевыми танками Т-80У и Т-80УК на вооружении сухопутных соединений Национальной гвардии Республики Кипр имеется и другая техника российского производства.

Больше известно о боевых машинах пехоты БМП-3 или зенитных ракетных комплексах "Тор" и "Бук". В то же время мало информации о том, что именно вооруженные силы этой страны являются единственными зарубежными эксплуатантами "супертягача"- бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80У.

Как видно из названия, она создана на шасси омского "летающего танка". 1250-сильный газотурбинный двигатель позволяет 46-тонной "техничке" развивать по пересеченной местности скорость до 60 км/ч, а по шоссе и вовсе разгоняться до 70 км/ч. Запас хода по топливу составляет 500 километров.

На "восьмидесятке" смонтирован кран, способный поднимать грузы весом до 25 тонн. Имеются лебедка, другое специальное оборудование, с помощью которого ремонтники возвращают в строй в полевых условиях различную поврежденную технику.

В качестве вооружения применен 12,7-мм пулемет НСВТ, поражающий воздушные и наземные цели. Экипаж - 4 человека.

БРЭМ-80У является настоящим мировым рекордсменом среди техники такого класса. Как сообщал в минувшем году сайт Минобороны России, в Омске этой ремонтно-эвакуационной машине удалось осуществить одновременную буксировку 7 танков Т-80У, каждый из которых весил, как и сам тягач, 46 тонн. До сих пор это достижение еще никто не сумел повторить.


Алексей Брусилов

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