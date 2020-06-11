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Российская газета

Индийские стражи порядка удивили бронированными минитракторами

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Источник изображения: rg.ru

Индийские военные в ходе операций против кашмирских террористов задействовали необычные боевые машины. В бой были направлены небольшие бронированные тракторы.

Как видно по фотографиям, защита установлена на кабинах и отсеках с двигателями. Причем у одного из образцов входная дверь расположена сзади, а в крыше имеется люк. Вокруг него установлены щитки с бойницей, позволяющей применять стрелковое оружие.

Смотровые окна более крупного трактора оборудованы специальными защищающими от камней решетками.

Конечно, такая неказисто выглядящая техника вызывает насмешки, с другой стороны, только она способна маневрировать на узких сельских улицах, куда просто не поместится обычный бронеавтомобиль или БТР.

Можно вспомнить другие индийские эксперименты по миниатюризации машин для сил безопасности. Например, после террористических атак в Мумбаи в ноябре 2008 года с массовым захватом заложников было создано антитеррористическое транспортное средство A-ТАС. В качестве основы для него взяли электромобиль для гольфа. Этот броневичок способен перевозить двух бойцов и защищать их от пуль и осколков гранат.

Похожий по предназначению MBPV создан Tata Motors Ltd, он предназначен для действий на таких объектах как аэропорты, железнодорожные вокзалы и др.

Демонстрировался также небольшой гусеничный бронированный транспортер на базе погрузчика, который уже используется в подразделениях сил охраны правопорядка.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
Tata Motors
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