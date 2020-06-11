Войти
Известия.ru

Евкуров проверил боеподготовку в подразделениях бригады морпехов в Крыму

349
0
0
Источник изображения: Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров во время рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) проверил в среду, 10 июня, ход занятий по боевой подготовке в подразделениях бригады морской пехоты на полигоне «Казачий» в Крыму.

«Имеющаяся в бригаде полигонная учебно-материальная база позволяет эффективно проводить занятия, учитывая опыт боевых действий, полученный в ходе вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, и готовить морскую пехоту согласно всем требованиям министра обороны и начальника Генерального штаба», — цитирует Евкуров телеканал «Звезда».

Заместителю главы военного ведомства показали, как проходят занятия на новом тренажере для отработки стрельбы с палубы десантного корабля. С подразделениями морской пехоты были проведены боевые стрельбы, занятия по воздушно-десантной подготовке и армейской тактической стрельбе, спецподготовка с личным составом инженерно-десантной роты, занятия по огневой подготовке со снайперами, вождение на плаву и занятия по специальной подготовке.

Также Евкуров возложил цветы к Памятнику погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах военнослужащих бригады и ознакомился с учебно-материальной базой военного городка.

Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения военной полиции, находившиеся в командировке в Сирии, прибыли в мотострелковую бригаду ЮВО в Дагестане, пишет REGNUM. В настоящее время они проходят карантин в специализированном изолированном лагере.

26 апреля сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тыс. м в арктических условиях. За ходом выполнения задачи наблюдали Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
31.03.2020
Феникс (Китай): «триумфальное возвращение» России
30.11.2017
Биография генерал-полковника Сергея Суровикина
24.04.2017
В составе объединенного стратегического командования "Север" сформирован 14-й армейский корпус
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
27.09.2012
Перевооружение вооруженных сил. Промежуточные результаты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:11
  • 1
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года