Евкуров проверил боеподготовку в подразделениях бригады морпехов в Крыму

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров во время рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) проверил в среду, 10 июня, ход занятий по боевой подготовке в подразделениях бригады морской пехоты на полигоне «Казачий» в Крыму.

«Имеющаяся в бригаде полигонная учебно-материальная база позволяет эффективно проводить занятия, учитывая опыт боевых действий, полученный в ходе вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии, и готовить морскую пехоту согласно всем требованиям министра обороны и начальника Генерального штаба», — цитирует Евкуров телеканал «Звезда».

Заместителю главы военного ведомства показали, как проходят занятия на новом тренажере для отработки стрельбы с палубы десантного корабля. С подразделениями морской пехоты были проведены боевые стрельбы, занятия по воздушно-десантной подготовке и армейской тактической стрельбе, спецподготовка с личным составом инженерно-десантной роты, занятия по огневой подготовке со снайперами, вождение на плаву и занятия по специальной подготовке.

Также Евкуров возложил цветы к Памятнику погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах военнослужащих бригады и ознакомился с учебно-материальной базой военного городка.

Ранее в этот же день сообщалось, что подразделения военной полиции, находившиеся в командировке в Сирии, прибыли в мотострелковую бригаду ЮВО в Дагестане, пишет REGNUM. В настоящее время они проходят карантин в специализированном изолированном лагере.

26 апреля сообщалось, что военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) первыми в истории выполнили групповой прыжок с парашютами с высоты 10 тыс. м в арктических условиях. За ходом выполнения задачи наблюдали Юнус-Бек Евкуров и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.