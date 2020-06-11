IAI поставит разведывательный самолет неназванному европейскому заказчику

ЦАМТО, 10 июня. Компания Israel Aerospace Industries (IAI) объявила о подписании с неназванной "крупной" европейской страной контракт стоимостью 350 млн. долл. на поставку самолета специального назначения, предназначенного, в первую очередь, для стратегической разведки.

Контракт будет выполнять подразделение ELTA Systems.

Как заявлено, ранее IAI уже поставляла самолеты специального назначения вооруженным силам Израиля и других стран мира. Они считаются стратегическим активом. IAI – одна из немногих компаний, обладающих такими технологическими возможностями, и добивается успеха в экспортных продажах самолетов специального назначения благодаря передовым технологиям миниатюризации датчиков в сочетании с программными приложениями "Искусственный интеллект" и "Машинное обучение", позволяющими использовать бизнес-джеты в качестве платформы для самолетов специального назначения. Для справки: ранее большинство самолетов специального назначения в мире строились на базе переоборудованных грузовых или пассажирских самолетов.

По заявлению вице-президента ELTA и GM Airborne Systems Гидеона Ланда, в рамках разработанной стратегии IAI расширяет свое присутствие в Европе. Самолеты специального назначения производства IAI обеспечивают уникальные технологические возможности для выполнения широкого спектра разведывательных задач. Европа является стратегическим регионом интереса для IAI и компания намерена продолжать расширять спектр предлагаемой продукции и услуг для обеспечения преимуществ своим заказчикам.

Детали контракта не раскрываются, но IAI / ELTA предлагают четыре линейки самолетов специального назначения:

- самолеты ДРЛОиУ, оборудованные РЛС с АФАР и системами идентификации "свой-чужой", системами радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), средствами связи для формирования общей картины обстановки на суше и на море и распределения данных. Они также оборудованы системой управления истребительной авиацией и штурмовиками. Самолет раннего предупреждения с конформными антеннами CAEW (Conformal Airborne Early Warning) оснащен двухдиапазонной РЛС с АФАР, обеспечивающей обзор на 360 град. IAI также заключила соглашения о сотрудничестве с Airbus и Embraer для разработки и продажи дополнительных вариантов самолетов ДРЛОиУ.

- самолеты воздушной разведки наземной (надводной) обстановки AGS (Air-Ground Surveillance), оборудованные усовершенствованной РЛС с синтезированной апертурой/системой обнаружения движущихся целей (SAR/GMTI), системами радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), ЭО/ИК датчиками, системой управления разведкой, охватывающей большие площади, обеспечивая обнаружение, идентификацию, сопровождение и распределение наземных целей в режиме реального времени с большой дальности в сложных метеоусловиях. Лидирующим продуктом в этой категории является IAI MARS2, включающий цифровую РЛС с АФАР SAR/GMTI и системы SIGINT последнего поколения, и интегрированный с усовершенствованной системой Multi-INT на базе бизнес-джета.

- морские патрульные самолеты (MPA – Maritime Patrol Aircraft), оснащенные эффективной РЛС с АФАР, системами радио- и радиотехнической разведки (SIGINT), ЭО/ИК датчиками для оценки обстановки на море во время патрулирования. Кроме разведывательных функций, самолеты MPA предназначены для противолодочной и противокорабельной борьбы, проведения поисково-спасательных операций, охраны окружающей среды, поддержки операций ВМС и береговой охраны. Платформами для МPА являются бизнес-джеты и турбовинтовые самолеты, оснащенные семейством РЛС ELM-2022.

- самолеты радио- и радиотехнической разведки (SIGINT – Signal Intelligence) осуществляют мониторинг электромагнитного спектра для обнаружения и точного определения местоположения источников излучения и сетей связи. ELTA разработала и поставила самолеты SIGINT на платформе бизнес-джетов для ВС Израиля и бортовые системы SIGINT для многих самолетов специального назначения других стран мира.