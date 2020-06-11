Как польские десантники готовятся «противодействовать России»: об учениях Defender Europe-2020 Plus

Источник изображения: Twitter/6BPD

Североатлантический альянс проводит масштабные военные учения Defender Europe-2020 Plus. Они проходят на полигоне в Дравско-Поморске на территории Польши и ставят своей целью отработку действий по обороне восточных рубежей НАТО. Разумеется, в качестве главного вероятного противника рассматривается Россия.

Отметим, что заявленные учения должны были начаться еще весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса дата старта мероприятий была перенесена на июнь. Значительно сократили и масштаб учений. Если раньше в НАТО заявляли о 18 странах-участницах учений, включая 17 членов альянса и специально приглашенную Грузию, то сейчас в них принимают участие только вооруженные силы Польши и США. Но это обстоятельство как раз и является показательным: сейчас именно Варшава претендует на особую роль в "защите восточных рубежей" НАТО и пытается занять положение главного помощника США в Восточной Европе.

О подготовке польских военных к учениям повествует официальная страница в Twitter 6-й воздушно-десантной бригады имени бригадного генерала Станислава Франтишека Сосабовского. Эта польская бригада дислоцируется в Кракове и включает в свой состав 2 воздушно-десантных и 1 десантно-штурмовой батальоны, а также подразделения обеспечения.

Во время военных учений бригада отрабатывает навыки десантирования и совместных действий с американскими военными. Помимо личного состава отрабатывается и десантирование военной техники бригады.

На видеокадрах мы можем наблюдать, как десантники выводят технику и готовят ее к участию в маневрах. Колонны с подготовленными к десантированию автомобилями движутся в сторону полигона.

По сценарию учений американским и польским военнослужащим приходится совместно отражать неядерное нападение и последующее вторжение войск противника с восточного направления. Общее количество задействованных военнослужащих – 6 тысяч человек, в том числе личный состав не только польской 6-й воздушно-десантной бригады, но и 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии американской армии и 12-й механизированной бригады Войска Польского. Интересно, что американских военных, участвующих в учениях, больше чем польских в два раза – 4000 против 2000 человек.

Хотя командование НАТО неоднократно заверяло, что главная цель учений заключается в отработке логистики вооруженных сил альянса, в Москве считают очевидным антироссийскую направленность маневров.

Тем более, что практически одновременно с учениями в Польше НАТО проводит маневры и в Прибалтике. Подобные мероприятия отнюдь не способствуют снятию взаимной напряженности в отношениях между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом. Фактически это демонстрация силы, на которую нужно адекватно отвечать.