Уничтожение пулеметной "тачанки" сняли на видео из Ливии

Вооруженный пикап, принадлежащий формированиям Правительства национального согласия (ПНС), был уничтожен ответным ударом бойцов армии Хафтара.

Watch until the end, that's definitely an ATGM pic.twitter.com/9JoC1eqiQm — alex (@africaken1) June 9, 2020

На появившемся в Сети видео можно заметить "тачанку" со спаренной 14,5-мм зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2. Подъехав к небольшому песчаному валу, ее экипаж открыл огонь в сторону своих противников. Однако этот обстрел был непродолжительным - буквально через несколько секунд что-то попало в автомобиль, и раздался мощный взрыв.

Запись обрывается, но можно предположить, что ущерб нанесен достаточно серьезный.

Утверждается, что цель была поражена противотанковой ракетой неустановленного типа, в то же время нельзя исключать возможности применения реактивной противотанковой гранаты, выпущенной из РПГ.

Стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, продолжают активно задействовать в боях пикапы японской корпорации Toyota. Например, по некоторым данным, силы Ливийской национальной армии, в конце прошлого года сосредоточили на фронтах более 1000 единиц такой автомобильной техники.

На ней появляются различные версии установок с 14,5-мм пулеметами КПВ, советскими 12,7-мм ДШК и китайскими W85. Встречаются также "рогатки" - малокалиберные автоматические пушки ЗУ-23-2.

Время от времени в репортажах из этой "горячей точки" мелькают машины, оснащенные китайскими 107-мм реактивными установками залпового огня Тип 63 или блоками для запуска неуправляемых авиационных ракет.

Самыми тяжеловооруженными стали легкие грузовики, на которые монтируются 90-мм пушки от бразильских бронеавтомобилей Engesa EE-9 Cascavel. Такие колесные самоходки впервые были замечены в позапрошлом году и, судя по последним событиям, применяются до сих пор.

Алексей Моисеев