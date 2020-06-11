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Российская газета

Уничтожение пулеметной "тачанки" сняли на видео из Ливии

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженный пикап, принадлежащий формированиям Правительства национального согласия (ПНС), был уничтожен ответным ударом бойцов армии Хафтара.

На появившемся в Сети видео можно заметить "тачанку" со спаренной 14,5-мм зенитной пулеметной установкой ЗПУ-2. Подъехав к небольшому песчаному валу, ее экипаж открыл огонь в сторону своих противников. Однако этот обстрел был непродолжительным - буквально через несколько секунд что-то попало в автомобиль, и раздался мощный взрыв.

Запись обрывается, но можно предположить, что ущерб нанесен достаточно серьезный.

Утверждается, что цель была поражена противотанковой ракетой неустановленного типа, в то же время нельзя исключать возможности применения реактивной противотанковой гранаты, выпущенной из РПГ.

Стороны, вовлеченные в ливийский конфликт, продолжают активно задействовать в боях пикапы японской корпорации Toyota. Например, по некоторым данным, силы Ливийской национальной армии, в конце прошлого года сосредоточили на фронтах более 1000 единиц такой автомобильной техники.

На ней появляются различные версии установок с 14,5-мм пулеметами КПВ, советскими 12,7-мм ДШК и китайскими W85. Встречаются также "рогатки" - малокалиберные автоматические пушки ЗУ-23-2.

Время от времени в репортажах из этой "горячей точки" мелькают машины, оснащенные китайскими 107-мм реактивными установками залпового огня Тип 63 или блоками для запуска неуправляемых авиационных ракет.

Самыми тяжеловооруженными стали легкие грузовики, на которые монтируются 90-мм пушки от бразильских бронеавтомобилей Engesa EE-9 Cascavel. Такие колесные самоходки впервые были замечены в позапрошлом году и, судя по последним событиям, применяются до сих пор.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Китай
Ливия
Япония
Компании
Toyota
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