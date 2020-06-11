Черноморский флот получит четвертый корабль проекта "Буян-М"

Черноморский флот России получит на вооружение малый ракетный корабль "Грайворон" проекта "Буян-М" с крылатыми ракетами "Калибр". Это случится в конце нынешнего года.

Как добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, все происходит в соответствии со сроками государственного контракта. На сегодняшний день, на корабле завершили установку основных механизмов, выполнили операции по монтажу систем жизнеобеспечения и управления.

В среду, 10 июня, на малом ракетном корабле начались швартовые испытания. Специалисты протестируют работу основных систем и главной энергетической установки. Одновременно начнется обустройство жилых и служебных помещения "Грайворона".

Следующие действия таковы: после швартовых испытаний проведут заводские ходовые испытания в Новороссийске, а уже потом и госиспытания.

"Грайворон" - малый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М"). Относится к кораблям 3-го ранга. Его водоизмещение - 949 тонн. Длина - 74,1 метра, ширина - 11. Автономность плавания - 10 суток. Экипаж - 36 моряков. На Черноморском флоте уже несут службу три малых ракетных корабля проекта 21631 - "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

Светлана Цыганкова