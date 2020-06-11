Хочется выйти за рамки: летчик рассказал об испытаниях МиГ-35

Новейший истребитель МиГ-35 похож на гаджет со множеством функций, в которых можно разобраться без инструкции. Такое сравнение привел летчик-испытатель корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов.

По его словам, во время испытаний проверяется огромное количество параметров самолета, полетное задание иногда включает 30 пунктов. Летчик признался, что нередко у него возникает желание отойти от плана.

- На каждый полет, как вы понимаете, есть задание, которое обсуждается с инженерным составом, поэтому вольности не позволяются при испытаниях, но, признаюсь, иногда хочется немного выйти за рамки дозволенного, пощупать его, потому что машина маневренная, классная. Но задания чаще всего настолько объемные, что выполняешь полет только по ним, так как запаса топлива на шалости может и не хватить, - приводит слова Селиванова РИА Новости.

Пилот также добавил, что МиГ-35 является очень удобной машиной, обладающей интуитивно понятным интерфейсом управления.

- Грубо говоря, если вы покупаете телефон или другой гаджет, вы же не читаете инструкцию, а сразу начинаете пользоваться. Вот так же и в МиГ-35, все интуитивно понятно. Любой современный самолет, в частности МиГ-35, - это как высокотехнологичный гаджет, в котором очень много функций, но в них можно разобраться без инструкции, - сказал испытатель.

Испытание истребителя Селиванов назвал одним из самых интересных видов работ, поскольку в ходе полетов выполняются разнообразные задачи: например, найти цель, уничтожить ее или, наоборот, спрятаться от потенциального противника.

Напомним, ранее стало известно, что на МиГ-35 была успешно испытана вся существующая номенклатура авиационного вооружения. Самолет также готовят для применения перспективных образцов оружия.

Новейший российский истребитель МиГ-35 был официально представлен в начале 2017 года. Самолет поколения 4++ может использоваться для завоевания господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехвата современных средств воздушного нападения, ударов высокоточным оружием без входа в зону действия ПВО, воздушной разведки и групповых действий. Также этот самолет может применяться как воздушный пункт управления авиагруппами.

Истребитель может развивать скорость до 2,1 тысячи километров в час, а максимальная дальность полета составляет три тысячи километров. Практический потолок достигает 16 километров.

На девяти точках внешней подвески МиГ-35 способен нести управляемые ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", корректируемые и обычные авиабомбы, неуправляемые ракеты и бомбовые контейнеры массой от 100 до 500 килограммов.

Тимур Алимов