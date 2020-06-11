Чернокожий генерал возглавит ВВС США

Сенат Конгресса США одобрил назначение на должность начальника штаба ВВС афроамериканца генерала Чарльза Брауна.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на издание The Hill, впервые данный пост займет темнокожий военный. Его кандидатуру поддержали 98 сенаторов, никто не проголосовал против.

С назначением Брауна афроамериканец вновь с 1993 года войдет в состав Комитета начальников штабов ВС США, когда его председателем являлся ставший впоследствии госсекретарем Колин Пауэлл.

Издание обращает внимание, что голосование состоялось в то время, когда в США проходят протесты против расового неравенства, вызванные смертью после задержания полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. «Я думаю, что мое выдвижение дает определенную надежду, но и накладывает большие обязательства. Я не могу исправить века рабства в нашей стране, как и десятилетия дискриминации, которой могли подвергнуться представители наших ВВС», - сказал ранее Браун.