В Кронштадте спасли экипаж "аварийной" подлодки

Спасение подводников из аварийной субмарины отработали на учении в Кронштадте моряки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в учении участвовали поисково-спасательный отряд Ленинградской военно-морской базы и экипажи дизель-электрической подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", рейдового водолазного катера "Борис Киселев" и спасательного буксирного судна "Нина Соколова".

Учебная спасательная операция разворачивалась по всем правилам: поддержание жизнедеятельности экипажа подлодки, пополнение запасов воздуха высокого давления, вентилирование отсеков. На субмарину были переданы медикаменты в пеналах, регенеративные устройства и теплая одежда.

Подводники должны были самостоятельно выйти из подлодки через торпедные аппараты, облачившись в спасательное снаряжение, и добраться до спасательных средств. Их выход контролировали водолазы-спасатели, которые помогали "пострадавшим" подняться из глубины на поверхность и доставляли до спасательного судна, где находились военные медики и специальная барокамера для декомпрессии.

Отрабатывался также другой вариант спасения - покидание подлодки с кормовой части. Подводники, оказавшись в воде, должны были забраться в спасательные плотики и быстроходные катера, которые доставляли их на спасательное судно.

Светлана Песоцкая