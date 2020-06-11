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Военное обозрение

Истребители F-22 ВВС США поднялись на перехват российских ракетоносцев

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Источник изображения: topwar.ru

Для сопровождения российских ракетоносцев американцы подняли в воздух свои истребители. Российские Ту-95 проводили полет над акваторией Тихого океана, а также над Беринговым, Чукотским и Охотским морями.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95 проводили длительный 11-часовой полет над нейтральными водами. На некоторых отрезках маршрута наших самолетов их сопровождали американские истребители F-22 Raptor.

Как подчеркивают в Минобороны РФ, подобные полеты являются обычной практикой и проводятся Воздушно-космическими силами РФ на регулярной основе. Они не противоречат международному законодательству и проходят с соблюдением всех установленных в мире правил.

Полеты российской авиации проходят над акваториями Атлантического и Тихого океанов, а также Черного и Средиземного морей.

Практика взаимных перехватов бомбардировочной или разведывательной авиации истребителями других государств уже стала традицией. Российские самолеты точно так же осуществляют перехваты и сопровождение американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков. К примеру, 20 апреля Су-35 ВКС РФ совершил успешный перехват разведчика ВВС США, который двигался в сторону военных объектов в Сирии.

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