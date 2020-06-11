Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar

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Появившаяся на днях новость о том, что Минобороны заключило с концерном “Алмаз-Антей” контракты на поставку четырех комплектов зенитно-ракетной системы С-350 “Витязь” вызвала немалый интерес, особенно в Сети. Пользователей интересовало, в первую очередь, не количество машин в одном комплекте, а возможность зенитного комплекса поразить беспилотник. Вероятно, такое желание возникло после ряда публикаций о "превосходстве" турецких БПЛА Bayraktar над ЗРПК "Панцирь-С1"

Прежде чем привести мнение эксперта, напомним, что ЗРК С-350 "Витязь" позиционируется разработчиком как комплекс средней дальности, используемый для организации противовоздушной обороны от ударов различных средств нападения с воздуха. ЗРК может поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, он способен предотвратить удары от низколетящих объектов.

Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 км, высота - 30 км. Комплекс может работать в автоматическом режиме после развертывания его расчетом.

В Минобороны сообщили, что в войсках С-350 заменит С-300ПС и Бук-М1-2.

По словам коммерческого директора журнала “Арсенал Отечества”, военного эксперта Алексея Леонкова, "Витязь" предназначен для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Это комплекс, созданный с учетом новых требований и новой библиотеки целей, которая сейчас существует. В последнее время появились разнообразные цели – носители средств воздушного нападения: самолеты, беспилотники, гиперзвуковые цели. (...) Главная особенность – эффективность применения этого комплекса близка к единице, то есть одна ракета – одна цель

- заявил он в эфире Радио Sputnik.

Таким образом можно констатировать, что комплекс С-350 способен поражать беспилотники, при чем даже на предельно малой высоте. Однако возникает другой вопрос, а зачем тратить довольно дорогую ракету на беспилотник, пускай все тот же Bayraktar TB2, если для этого имеется другой тип зенитных комплексов, например "Панцирь-С1". Безусловно, существуют такие ситуации, когда промедление смерти подобно и на беспилотник не только ракету от "Витязя" потратишь, но еще и вдогонre ракету "Триумфа" запустишь, но использовать С-350 для постоянной борьбы с беспилотниками выйдет слишком накладно. Дорогое "удовольствие", что и говорить.

А вот лучше обучить расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" - это было бы и дешевле и эффективней. И тогда перестанут выходить статьи с заголовками типа "Турецкие беспилотники устроили геноцид российским комплексам", а количество "приземленных" Bayraktar TB2 будет неуклонно расти.