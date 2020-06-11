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Военное обозрение

Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar

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Источник изображения: topwar.ru

Появившаяся на днях новость о том, что Минобороны заключило с концерном “Алмаз-Антей” контракты на поставку четырех комплектов зенитно-ракетной системы С-350 “Витязь” вызвала немалый интерес, особенно в Сети. Пользователей интересовало, в первую очередь, не количество машин в одном комплекте, а возможность зенитного комплекса поразить беспилотник. Вероятно, такое желание возникло после ряда публикаций о "превосходстве" турецких БПЛА Bayraktar над ЗРПК "Панцирь-С1"

Прежде чем привести мнение эксперта, напомним, что ЗРК С-350 "Витязь" позиционируется разработчиком как комплекс средней дальности, используемый для организации противовоздушной обороны от ударов различных средств нападения с воздуха. ЗРК может поражать пилотируемую авиацию (самолеты, вертолеты), дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, он способен предотвратить удары от низколетящих объектов.

Максимальное количество одновременно поражаемых аэродинамических целей - 16, баллистических - 12. Максимальная дальность поражения - 60 км, высота - 30 км. Комплекс может работать в автоматическом режиме после развертывания его расчетом.

В Минобороны сообщили, что в войсках С-350 заменит С-300ПС и Бук-М1-2.

По словам коммерческого директора журнала “Арсенал Отечества”, военного эксперта Алексея Леонкова, "Витязь" предназначен для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система может одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот.

Это комплекс, созданный с учетом новых требований и новой библиотеки целей, которая сейчас существует. В последнее время появились разнообразные цели – носители средств воздушного нападения: самолеты, беспилотники, гиперзвуковые цели. (...) Главная особенность – эффективность применения этого комплекса близка к единице, то есть одна ракета – одна цель

- заявил он в эфире Радио Sputnik.

Таким образом можно констатировать, что комплекс С-350 способен поражать беспилотники, при чем даже на предельно малой высоте. Однако возникает другой вопрос, а зачем тратить довольно дорогую ракету на беспилотник, пускай все тот же Bayraktar TB2, если для этого имеется другой тип зенитных комплексов, например "Панцирь-С1". Безусловно, существуют такие ситуации, когда промедление смерти подобно и на беспилотник не только ракету от "Витязя" потратишь, но еще и вдогонre ракету "Триумфа" запустишь, но использовать С-350 для постоянной борьбы с беспилотниками выйдет слишком накладно. Дорогое "удовольствие", что и говорить.

А вот лучше обучить расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" - это было бы и дешевле и эффективней. И тогда перестанут выходить статьи с заголовками типа "Турецкие беспилотники устроили геноцид российским комплексам", а количество "приземленных" Bayraktar TB2 будет неуклонно расти.

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Страны
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М1
С-300
С-300П
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
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3 комментария
№1
11.06.2020 01:02
Цитата
А вот лучше обучить расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" - это было бы и дешевле и эффективней. И тогда перестанут выходить статьи с заголовками типа "Турецкие беспилотники устроили геноцид российским комплексам"

пока "ешче ненька не згинела" :) - такие статьи на Укропщине выходить не перестанут. :) Да и хрен с ними, пусть выходят - вам-то что? :)
Обучить расчеты Панцирей-С1/2 ОЧЕНЬ ТРУДНО. Это то же самое, как "обучить расчеты, например, орудий ПТО правильно выбирать позицию и вести бой". Это совсем не то же самое, что "управляться с железом". Это тактическое мышление, знание возможностей техники и приемов противника, умение "предвидеть" действия противника на основе и своего опыта, и опыта врага.  А не "какие кнопки нажимать".

Вместо такого "обучения" принято "стратегическое "решение на практически полную автоматизацию управления и ведения огня системами ПВО ближнего действия, малой и (возможно) средней дальности. Получится-не получится - но задача поставлена.
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№2
11.06.2020 02:30
Ростех, занимающийся разработкой технологии отечественной газовой турбины мощностью 110 МВт , готов к серийному производству.
https://teknoblog.ru/2020/06/10/105967?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
20тонная турбина, такой же генератор и десяток существующих в серии "Пересветов" с наведением на один обьект одновременно и всем беспилотным зятьям Султана Реджепа Первого кердык. Байка древнегреческая об уничтожении десятком медных зеркал флота неприятеля уже реальна.
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№3
11.06.2020 06:46
Цитата
Таким образом можно констатировать, что комплекс С-350 способен поражать беспилотники, при чем даже на предельно малой высоте. Однако возникает другой вопрос, а зачем тратить довольно дорогую ракету на беспилотник, пускай все тот же Bayraktar TB2, если для этого имеется другой тип зенитных комплексов, например "Панцирь-С1".

https://en.wikipedia.org/wiki/Bayraktar_TB2

Стоимость Bayraktar TB2 - порядка 5 млн. $ (2019).

По мнению Константина Сивкова (член-кор. РАРАН - "ракетных и артиллерийских наук"), стоимость многострадальной "дальней" ракеты 40Н6Е2 примерно 1.5-2 млн. $ (на лето 2018 г.) за штуку.
Так что никаких проблем с гораздо более дешевой 9М96Е2 (не говоря уже о 9М100) в этом смысле нет. :)
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