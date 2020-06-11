Сообщается о локальном поражении хуситов в йеменской провинции Мариб

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Противостояние йеменской правительственной армии и хуситов на территории страны продолжается. Как сообщает пресс-служба коалиционных сил, возглавляемых Саудовской Аравией, силам коалиции удалось захватить новые военные склады в районе Сирва провинции Мариб.

Согласно опубликованному заявлению, в ходе ранее нанесенных авиаударов и последовавшего за ними удара, правительственным силам удалось захватить два склада с оружием, принадлежавших хуситам. Оба склада, а также две машины, принадлежащие ополченцам-хуситам, были уничтожены. Сообщается также об имеющихся погибших и раненых со стороны ополчения, но более подробные цифры не приводятся.

Арабская коалиция обвиняет хуситов в нападении на населенные пункты на западе провинции Мариб, контроль над которой осуществляется силами йеменского ополчения хуситов. В свою очередь телеканал "Аль-Масира", контролируемый хуситами, сообщил о нанесении более десяти авиаударов по районам, контролируемых ими.

Между тем, из Адена приходят сведения о еще одном боестолкновении в провинции Мариб между силами правительства Йемена и хуситами. В ходе возникшей перестрелки погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения.

Уничтожены как минимум девять хуситов, со стороны правительственной армии погибли три военнослужащих

- пишут местные СМИ со ссылкой на анонимный источник в силах безопасности Йемена о локальном поражении группировки "Ансар Аллах" в Марибе.

Между тем стало известно, что Турция намерена перебросить на территорию Йемена боевиков из протурецких группировок в Сирии. Сведения поступили все от той же хорошо "известной" и базирующейся в Лондоне "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR).

Так вот, по данным SOHR, турецкая разведка приказала подконтрольным Турции боевикам подготовить списки бойцов, готовых к переброске на территорию Йемена. Боевикам обещают "высокие выплаты", однако не все так радужно, как думают в Анкаре. Известно, что многие группировки выступают против отправки боевиков в Йемен, поскольку сильно распыляются силы. Полевые командиры не хотели отпускать бойцов в Ливию, а тут еще и Йемен "нарисовался".

Еще одним препятствием для отправки сирийских боевиков в Йемен могут послужить слухи, распространяемые уехавшими в Ливию боевиками. По их словам, турки "кидают" наемников, не выплачивая им зарплаты, а официальная Анкара как бы к этому отношения не имеет.

Напомним, ято война в Йемене продолжается с 2015 года. С одной стороны выступает правительство, поддерживаемое арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией, с другой - группировка "Ансар Аллах" (упрощённо – хуситы), поддерживаемая Ираном.