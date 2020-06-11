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Российская газета

Ракетоносцы Ту-95 ВКС РФ пролетели у Аляски

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Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России совершили патрульный полет над морями, разделяющими Чукотку и Аляску.

- Продолжительность полета составила около 11 часов. Самолеты пролетели над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, северной частью Тихого океана, - пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Ракетоносцы взлетали с аэродромов в Амурской области и на Чукотке. В 2019 году аэродром Анадыря подготовили к приему тяжелых самолетов, там дважды садились стратегические ракетоносцы Ту-160. Аэродром находится в 600 километрах от побережья Аляски.

На отдельных этапах полета Ту-95 сопровождали истребители F-22 ВВС США, рассказали в Минобороны. Там отметили, что все полеты ВКС России проводятся в строгом соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств. И добавили, что в мае стратегические бомбардировщики США пять раз летали у границ РФ.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
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