Российский летчик оценил кабину американского истребителя F-16

Летчик-испытатель российской корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов рассказал о том, как устроена кабина американского легкого истребителя четвертого поколения F-16. На этом самолете он не летал, но сидел в кабине.

О собственных впечатлениях Дмитрий Селиванов рассказал в интервью РИА Новости. Он отметил, что оценил эргономику F-16. "Сидишь как на улице - очень высокая посадка и очень хороший обзор из кабины, борта чуть выше таза", - сказал летчик-испытатель. Он считает, что для истребителя это довольно неплохо.

А вот отвечая на вопрос о том, берут ли конструкторы какие-то новинки из зарубежных машин, Селиванов отметил, что, скорее всего, происходит наоборот. Иностранцы стараются подсмотреть что-то в российских самолетах. Но у них не получается. Главное же для разработчиков - не повторить ошибки зарубежных коллег и сделать так, чтобы было комфортнее и лучше.

Светлана Цыганкова