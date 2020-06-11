«Хабаровск» назвали главной субмариной года

Россия разрабатывает совершенно новый проект атомных подводных лодок (АПЛ), чьи уникальные возможности изменят тактику ведения подводной войны. Головная новейшая лодка «Хабаровск», оснащенная подводным аппаратом «Посейдон», должна быть спущена на воду в июне. Это будет главная субмарина 2020-х годов. Об этом пишет американский журнал Forbes.

«России удалось сохранить в тайне многие характеристики этой субмарины. Об этой крупной лодке с ядерной энергетической установкой мало что известно, особенно в сравнении с западными образцами. Мы знаем, что субмарину строят в первом цехе производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске. Поэтому военные аналитики ждут ее спуска на воду с большим нетерпением», — отмечает издание.

Переднюю половину корпуса «Хабаровска» займут шесть огромных торпед «Посейдон». Именно в этом заключается уникальность новой подводной лодки, говорится в статье. «Посейдон», известный как «Статус-6» и имеющий кодовое обозначение НАТО Kanyon, оснащен ядерной силовой установкой и ядерным боевым зарядом.

Это дает ему практически неограниченную дальность хода. Министерство обороны России называет его многоцелевым оружием, по его данным, этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США.