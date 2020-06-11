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ЦАМТО

Новейший патрульный корабль "Павел Державин" прошел первичную электромагнитную обработку

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Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020
Переданный на заводские ходовые испытания патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" (заводской номер 163) в Новороссийске, 21.04.2020.
Источник изображения: Vovanus / fleetphoto.ru

ЦАМТО, 10 июня. Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", построенный для Черноморского флота (ЧФ), прошел первичную электромагнитную обработку.

Процесс уменьшения намагниченности корпуса корабля был произведен на внешней сдаточной базе в акватории Новороссийска с использованием стенда безобмоточного размагничивания.

Сформированный в Новороссийской военно-морской базе ЧФ экипаж "Павла Державина" в настоящее время на постоянной основе находится на борту корабля. В ближайшие месяцы военнослужащие совместно с заводской сдаточной командой проведут весь комплекс заводских и государственных испытаний перед тем, как корабль будет принят в состав Черноморского флота.

Справочно:

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" спроектирован АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабль предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны. Он также может выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
СПКБ
Проекты
22160
ЧФ
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