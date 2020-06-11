Новейший патрульный корабль "Павел Державин" прошел первичную электромагнитную обработку

ЦАМТО, 10 июня. Новейший патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин", построенный для Черноморского флота (ЧФ), прошел первичную электромагнитную обработку.

Процесс уменьшения намагниченности корпуса корабля был произведен на внешней сдаточной базе в акватории Новороссийска с использованием стенда безобмоточного размагничивания.

Сформированный в Новороссийской военно-морской базе ЧФ экипаж "Павла Державина" в настоящее время на постоянной основе находится на борту корабля. В ближайшие месяцы военнослужащие совместно с заводской сдаточной командой проведут весь комплекс заводских и государственных испытаний перед тем, как корабль будет принят в состав Черноморского флота.

Справочно:

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" спроектирован АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург). На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения. Корабль предназначен для защиты и охраны морской экономической зоны. Он также может выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами, сообщает пресс-служба Южного военного округа.