Новейший МРК "Грайворон" приступил к швартовным испытаниям

ЦАМТО, 10 июня. Малый ракетный корабль проекта 21631 "Грайворон", построенный для ВМФ России на производственных мощностях судостроительной корпорации "Ак Барс", 10 июня приступил к прохождению швартовных испытаний.

Об этом было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на плановом совещании по вопросам надводного кораблестроения.

В ходе швартовных испытаний специалисты проведут пуски и проверку работы основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами будет проводиться обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля. После завершения программы швартовных испытаний корабль будет отправлен на внешнюю сдаточную базу в Новороссийск, где заводская сдаточная команда и экипаж корабля приступят к заводским ходовым, а затем к государственным испытаниям. Передать "Грайворон" Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта.

В апреле текущего года МРК "Грайворон" был спущен на воду для достройки у набережной завода. К настоящему времени на корабле завершена установка основных механизмов, выполнены работы по монтажу систем жизнеобеспечения и управления, заводская сдаточная команда приступила к выполнению программы швартовных испытаний корабля.

Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" являются многоцелевыми кораблями. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", входящее в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс", приступило к строительству кораблей данного проекта в 2010 году. В настоящее время восемь кораблей данного проекта – головной "Град Свияжск" и серийные "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия" – уже несут службу в составе ВМФ России, ведется строительство еще трех единиц проекта – "Град", "Наро-Фоминск" и "Ставрополь".

Малые ракетные корабли проекта 21631 – это самая многочисленная серия в современном Военно-морском флоте России. Корабли проекта 21631 ранее показали свою эффективность в составе сил ВМФ при нанесении ударов по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.