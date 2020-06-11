На новейшем авианосце США сломалась система запуска самолетов

Авианосец США Gerald R. Ford был вынужден вернуться на базу в Норфолк после выхода из строя электромагнитных катапульт (EMALS), предназначенных для запуска самолетов.

- Неисправность была обнаружена 2 июня и в течение пяти дней корабль не мог отправлять воздушные суда, - сообщили в пресс-службе ВМС США. Отказала электронная система управления мощностью, регулирующая подачу тока от генераторов корабля на катапульты. Авария произошла во время ручного сброса системы перед началом полетов.

Корабль вышел из строя в разгар 18-месячных испытаний перед финальным тестированием (аналог российских госиспытаний), призванным подтвердить готовность авианосца к боевому развертыванию. Команде также предстоит проверить, насколько хорошо вылечены прежние "детские болезни" огромного корабля: работа аэрофинишеров и лифтов по доставке боеприпасов на летную палубу.

Gerald R. Ford - первый корабль, оснащенный электромагнитными катапультами вместо паровых. Использование последних заставляло моряков возить большой запас пресной воды. К тому же EMALS, по словам их разработчиков, обеспечивают более плавный разгон самолета и снижают нагрузки на его конструкцию при старте.

Антон Валагин