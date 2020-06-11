NI встревожили новые С-400 Балтфлота

Американский журнал The National Interest объяснил, для чего Россия разместила дополнительный дивизион С-400 в Калининграде.

Издание The National Interest опубликовало статью "Российский С-400 вторгается на территорию НАТО". Поводом для нее послужила новость о том, что Балтийскому флоту в Калининграде поставили очередной дивизион С-400.

Автор Марк Эпископос отмечает вначале, что этот комплекс очень востребован на мировом рынке вооружений и пользуется успехом от Турции до Индии.

В числе преимуществ ЗРК широкий диапазон ракет от 40Н6E, способной поразить цели на расстоянии 400 километров, до 9м96е, работающей на малых высотах до 40 километров.

Кроме того, С-400 с его средствами РЭБ лучше, чем конкуренты адаптирован к характеру современного воздушного боя.

Размещение в 2016 году в Калининграде С-400 вместе с комплексами "Искандер", напоминает обозреватель, было ответным шагом на расширение противоракетного щита США в Восточной Европе.

Так для чего же Балтийскому флоту нужен очередной дивизион? По мнению автора, Россия, на сей раз, отреагировала на контракт о покупке Польшей систем Patriot стоимостью 4,75 миллиарда долларов.

Кроме того, это может принести определенные тактические преимущества России. Автор упоминает шведский аналитический отчет, в котором в случае конфликта, предлагается перегрузить средства обнаружения С-400 насыщенным огнем "высокоточного противотанкового оружия среднего радиуса действия" и приманок. Это, якобы, вынудило бы ЗРК исчерпать заряд своих ракет средней дальности и перезарядиться. И в этот момент в дело бы вступила авиация НАТО. Марк Эпископос полагает, что дополнительные батареи С-400 сделает эту стратегию трудновыполнимой.

Олег Корякин