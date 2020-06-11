Минобороны сообщило о сопровождении ВВС США российских ТУ-95МС над нейтральными водами

Истребители F-22 ВВС США поднимались в воздух для сопровождения российских ТУ-95МС над нейтральными водами. Об этом сообщило в среду, 10 июня, Министерство обороны России.

«Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

Полет российских бомбардировщиков, как отмечается, был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Всего полет длился 11 часов.

В релизе также подчеркивается, что в минувшем мае самолеты стратегической авиации США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.

1 июня начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что США усилили активность у границ России после выхода из ДОН.

В последний раз американские В-1В приблизились к границам РФ в небе над Черным и Балтийским морями 29 мая. Для перехвата бомбардировщиков в воздух были подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ. Как только российские самолеты приблизились к американским на безопасное расстояние.