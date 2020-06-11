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Хафтар лишил ливийские протурецкие силы нефтяного дохода

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ситуация в Ливии продолжает накаляться. Силы «Правительства национального согласия» (GNA)Файеза Сараджа, при поддержке переброшенных Анкарой из Идлиба сирийских боевиков, пытаются штурмовать город Сирт. Однако, колонны GNA прекрасно видны в пустыне, поэтому их рассеивает авиация Хафтара. Каждый день от бомбардировок гибнет до 80 боевиков, что подтверждает пресс-служба Сараджа.

Между тем самолеты ВВС «Ливийской национальной армии» (LNA) нанесли неожиданный удар по тылам GNA. Бомбардировке подверглись базы «Правительства национального согласия» в долине Замзам – южнее Мисраты. Сообщается о больших потерях. Таким образом, попытка Турции создать над северо-западной частью Ливию бесполётную зону потерпела фиаско.

Однако, это не самый большой успех армии Хафтара за минувшие сутки. Подразделения LNA совершили рейд на юго-запад страны, захватив одно из крупнейших нефтяных месторождений Шарара.

Из этого места «черное золото» поступает в порт Триполи, откуда перекачивается на иностранные танкеры – в основном турецкие. В результате Файез Сарадж лишился поступления валюты и теперь исключительно зависит от денежных вливаний Анкары, которая диктует ему свои условия, требуя взять Сирт, чтобы улучшить политические позиции на будущих переговорах. Об этом пишет говорит портал Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
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