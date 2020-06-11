Воздушные и морские российские беспилотники опутают мир

В России готовится проект глобальной сети из надводных, подводных автономных необитаемых аппаратов (АНПА), а также беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для широкомасштабных научных исследований.

Об этом сообщил генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин»Игорь Вильнит.

Вильнит обратил внимание на то, что в ближайшем будущем будет происходить глубокая интеграция робототехнических средств с подводными лодками, надводными кораблями, обеспечивающими судами.

«В дальней перспективе специалисты бюро наметили создание глобальной сети, состоящей из большого количества подводных глубоководных аппаратов, АНПА легкого класса, глайдеров, средств освещения подводной обстановки, БПЛА, средств связи и других компонентов, обеспечивающих проведение широкомасштабных научных и исследовательских миссий», — сообщил он в интервью ТАСС.

По его словам, при создании морских робототехнических комплексов разрабатываются различные способы и устройства взаимодействия аппаратов с различными типами носителей как подводного, так и надводного класса.