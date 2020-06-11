Трамп продолжает тянуть время с выходом из ДСНВ

Соединенные Штаты «абсолютно готовы» не продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но рассматривают все варианты, сообщает Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются», - заявил изданию высокопоставленный источник администрации США.

Власти США продолжают настаивать на привлечении Китая к переговорам о контроле над ядерными вооружениями, чтобы заключить трехстороннее соглашение, но Пекин неоднократно отвергал такую возможность. Пока неясно, как именно администрация Трампа планирует заставить КНР участвовать в переговорах.

«С чем я не согласен и что я считаю очень опасным мышлением времен Холодной войны, так это с утверждением, что китайцам нужно позволить достичь стратегического ядерного паритета с Соединенными Штатами и Россией, прежде чем мы сможем осуществить значимый контроль над вооружениями. Это означало бы, что мы фактически находимся в разгаре трехсторонней гонки вооружений», - добавил Биллингсли. Американский спецпосланник сказал, что он частично полагается на помощь России.

Между тем, по словам высокопоставленного источника издания, утверждение США о том, что Китай провел ядерные испытания малой мощности, может стать началом кампании давления, направленной на то, чтобы побудить Пекин к переговорам.

«В конце концов они решат, что им не нравится, когда все это выходит в эфир публично, детали того, что они делают в ходе секретного наращивания», - сказал высокопоставленный чиновник администрации Трампа, выступая на условиях анонимности.

Он добавил, сообщает Интерфакс, что США намерены «мобилизовать мировое мнение против них, если они не будут вести переговоры с нами», и рассматривает множество других вариантов «стимулирования участия».