Войти
Военно-промышленный курьер

«Спартан» ВСУ вместе с десантом взлетел на воздух

412
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Список «небоевых» потерь украинской армии на Донбассе значительно пополнился в результате очередного подрыва военнослужащих ВСУ на своих же минах.

Информации можно доверять абсолютно, поскольку первыми ее распространили не «сепаратисты» и не «кремлевские пропагандисты», а украинские источники.

Согласно официальной версии, бронеавтомобиль с украинскими силовиками подорвался в подконтрольном Киеву городе Авдеевка, в Донецкой области. Как сообщила региональная прокуратура, ранения получили 10 военных.

«По процессуальному руководству Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Досудебным расследованием установлено, что во время движения военного автотранспорта в районе дворца культуры «Авдеевского коксохимического завода» последний в колонне автомобиль «Спартан»  подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве», - цитирует прокуратуру Eadaily.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
C-27J
Небо РЛК
Похожие новости
20.12.2017
Небоевые потери Минобороны: Кто переиграл Шойгу
10.01.2017
Год украинского оружия: разящий "Гром" и "Ракетный щит" (УНИАН, Украина)
26.02.2015
У Петра Порошенко разыгралось вооружение
26.02.2014
Лидерами в сегменте экспортных продаж новых военно-транспортных самолетов по периоду 2010-2017 гг. являются США и Испания
23.03.2007
Компания КАСА предлагает Чехии военно-транспортные самолеты C-295M в обмен на поставку Боливии учебно-боевых самолетов L-159
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)