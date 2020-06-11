«Спартан» ВСУ вместе с десантом взлетел на воздух

Список «небоевых» потерь украинской армии на Донбассе значительно пополнился в результате очередного подрыва военнослужащих ВСУ на своих же минах.

Информации можно доверять абсолютно, поскольку первыми ее распространили не «сепаратисты» и не «кремлевские пропагандисты», а украинские источники.

Согласно официальной версии, бронеавтомобиль с украинскими силовиками подорвался в подконтрольном Киеву городе Авдеевка, в Донецкой области. Как сообщила региональная прокуратура, ранения получили 10 военных.

«По процессуальному руководству Красноармейской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВС Украины, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Досудебным расследованием установлено, что во время движения военного автотранспорта в районе дворца культуры «Авдеевского коксохимического завода» последний в колонне автомобиль «Спартан» подорвался на неустановленном взрывоопасном устройстве», - цитирует прокуратуру Eadaily.