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Военно-промышленный курьер

Прототип гиперзвуковой ракеты США отправился «на волю»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Гиперзвуковое оружие - пожалуй, самая популярная тема в повестке новостей военно-промышленных комплексов всех стран сегодня. Потому неудивительно, что несмотря на всю секретность, информация об испытаниях так или иначе просачивается в прессу. Особенно, если она касается досадных неудач.

Очередные тесты в США обернулись комичным провалом - не предназначенный для полета прототип ракеты отделился от бомбардировщика и отправился «на волю».

По крайней мере, об этом пишет портал Aviationweek со ссылкой на собственные источники. Официальные представители Управления перспективных исследовательских проектов Миниобороны США (DARPA) и ВВС (USAF) сначала «отфутболили» обратившихся за комментариями журналистов друг к другу, а затем и вовсе отказались что-либо прояснять. 

В инциденте никто и ничто, кроме злополучного прототипа, не пострадало, отмечает ПМ. По плану, стратегический бомбардировщик B-52, приписанный к 419-й испытательной эскадрилье, должен был совершить тестовый полет с гиперзвуковой ракетой под крылом. Это один из этапов программы разработки, в ходе которого оценивается поведение самолета-носителя и работа всех систем комплекса вооружения.

Однако через неустановленное время после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии, прототип неожиданно отделился. Его обломки на земле уже обнаружены и собраны.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
DARPA
Проекты
ГЗЛА
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