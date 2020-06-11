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ЦАМТО

Спасательный аппарат АС-34 СФ прошел подготовку к оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте

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Подводный обитаемый аппарат АС-34
Подводный обитаемый аппарат АС-34.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 10 июня. В Кольском заливе с экипажем автономного спасательного аппарата АС-34 Северного флота проведена тренировка по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

Подводники-спасатели отработали спуск аппарата на воду с судна-носителя "Михаил Рудницкий", маневрирование в надводном положении, погружение на глубину до 100 м.

В подводном положении экипаж аппарата выполнил поиск условной аварийной подводной лодки и посадку на комингс-площадку. Подобные действия спасатели отрабатывают регулярно в ходе тактических учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которые традиционно проходят в летнем периоде обучения.

В ходе тренировки подводники проверили аппаратуру связи и отработали взаимодействие с командным пунктом на спасательном судне "Михаил Рудницкий".

По завершении учебных мероприятий аппарат был поднят из воды и помещен в трюм судна-носителя, сообщает пресс-служба Северного флота.

Справочно:

Глубоководный автономный спасательный аппарат АС-34 проекта 1855 "Приз" предназначен для спасения экипажей подводных лодок, потерпевших аварию на глубинах до 1000 м. Он был разработан нижегородским ЦКБ "Лазурит". Имеет автономность 120 часов и дальность плавания 39 км. С 2014 по 2016 гг. прошел ремонт на Канонерском заводе в Санкт-Петербурге, после чего на испытаниях в Норвежском море погрузился на максимальную глубину свыше 1000 м.

В июне прошлого года экипаж АС-34 привлекался к учению сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, которое проходило в Мотовском заливе Баренцева моря под общим руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

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Страны
Норвегия
Проекты
1855 Приз
Военные учения
СФ
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