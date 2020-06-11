Польша делает из себя мишень, добиваясь размещения ядерного оружия

Источник изображения: topwar.ru

Если на польской территории появится тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов, Польша, согласно правилам военной науки, автоматически становится мишенью для российских ракет. Таким образом, власти Польши, пренебрегают безопасностью своих граждан.

Эту мысль высказал политолог из Белоруссии Александр Шпаковский интервью изданию «Украина.ру».

Он считает действия Варшавы большой ошибкой:

Военно-политическая верхушка Польши, стремясь получить статус любимой жены Вашингтона в Европе, просто пренебрегает безопасностью своих граждан.

У Шпаковского возникает впечатление, что поляки настолько сильно стараются угодить американцам, что США даже приходится даже сдерживать их воинственный пыл. В качестве примера он приводит предложение Варшавы создать на польской территории военную базу Соединенных Штатов, назвав ее «Форт Трамп», на что Вашингтон ответил отказом.

Но теперь у поляков есть возможность компенсировать имиджевые потери после этой истории, разместив у себя ядерное оружие. Правда, такое решение нанесет значительный ущерб безопасности страны. Шпаковский считает, что, в случае его принятия, польское руководство совершит преступление против собственного народа, превратив страну в мишень.