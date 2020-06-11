WP: Вашингтон давно готов выйти из договора СНВ-3

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Вашингтон уже давно готов полностью выйти из российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), но пока продолжает рассматривать все возможные варианты его продления. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской администрации.

Издание приводит слова одного из чиновников администрации Белого дома, который, отвечая на вопрос, действительно ли США готовы отказаться от продления ДСНВ и выйти из договора, подтвердил это.

Мы абсолютно готовы уйти. Но я бы смягчил это, сказав, что на самом деле все варианты рассматриваются

- заявил он.

Отметим, что если Россия и США не договорятся о продлении ДСНВ (СНВ-3), его срок истечет в феврале следующего года.

Напомним, что 22 июня в Вене пройдут переговоры российской и американской сторон по ядерному разоружению. Предполагается, что на них будет обсуждаться вопрос продления договора СНВ-3. Как заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, на переговоры также был приглашен Китай.

В свою очередь, Пекин официально уведомил Вашингтон, что ни в каких переговорах по ядерному разоружению участвовать не намерен.

Ранее сообщалось, что США выставляли одним из условий продления договора участие в нем еще и Китая.