"Ростех" и РФПИ займутся выпуском лекарства от Covid-19 на основе крови переболевших коронавирусом доноров

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Нацимбио" (входит в "Ростех") и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорились о производстве препарата для лечения Covid-19 на основе плазмы крови доноров, переболевших коронавирусом, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Уже скоро мы сможем вывести на отечественный рынок собственный препарат. После того, как он пройдет регистрацию, мы готовы развернуть производство сразу на четырех площадках - в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе", - сказал генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, разработанный препарат иммуноглобулина, содержащего антитела к коронавирусу SARS CoV-2, предназначен для внутривенного введения. Препарат уже прошел первую фазу клинических испытаний.

"Производство иммуноглобулина, содержащего антитела против коронавируса, будет организовано по полному технологическому циклу при условии наличия сырья на четырех филиалах НПО "Микроген" холдинга "Нацимбио", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции, полученные холдингом в рамках сотрудничества с РФПИ, будут направлены на закупку оборудования, проведение клинических испытаний и подготовку документов для регистрации конечного препарата.