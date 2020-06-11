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Стратегический бомбардировщик ВВС США случайно потерял гиперзвуковую ракету

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Источник изображения: Фото: U.S. Air Force / Wikimedia

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов во время совместных испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), сообщает Aviation Week.

Известно, что во время совместного полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена. Согласно журналу, инцидент произошел с бомбардировщиком, приписанным к 419-й летно-испытательной эскадрильи на авиабазе Эдвардс ВВС США в Калифорнии. Причины случившегося расследуются.

В апреле генерал ВВС США Тимоти Рэй заявил, что американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики с крылом изменяемой стреловидности B-1B Lancer могут получить по 31 гиперзвуковой ракете.

В мае 2019 года американская компания Lockheed Martin представила концепцию истребителя пятого поколения F-35C Lightning II с парой гиперзвуковых крылатых ракет, создаваемых в рамках HAWC.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
F-35
F-35C
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
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