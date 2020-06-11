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WarSpot

Новая жизнь «Грача»?

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Источник изображения: warspot.ru

Фронтовой штурмовик Су-25 может получить новую жизнь. Вчера, 9 июня, газета «Взгляд» сообщила о том, что министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о готовности страны восстанавливать, производить и продавать эти самолёты.

«У нас есть все технические, интеллектуальные и человеческие ресурсы для того, чтобы своими силами ремонтировать, восстанавливать, производить и продавать Су-25. В мире происходит много конфликтов, и страны выражают высокий интерес к такому типу самолётов с целью обороны. Кроме того, что наша страна может использовать эту возможность для оборонных целей, это может также стать коммерческим проектом», — заявил Гарибашвили.

Су-25УБ грузинских ВВС

Источник изображения: cyxymu.info

По словам Гарибашвили, в собственности Грузии имеется множество самолётов и вертолётов, требующих ремонта, осуществить который можно при помощи существующих заводов: «Дельта» и Тбилисского авиационного. На мощностях Тбилисского авиационного завода ранее уже производились Су-25.

Штурмовик Су-25 был разработан в Опытно-конструкторском бюро имени П.О. Сухого, совершил свой первый полёт в 1975 году, а через шесть лет поступил на вооружение Советской армии. С начала серийного производства (1978 год) выпущено более 1300 единиц в различных модификациях. Сегодня Су-25 находится на вооружении армий многих стран бывшего СССР, а также африканских и ближневосточных государств.

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Ирак
Россия
Продукция
Су-25
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