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Российская газета

Forbes: Подлодка "Хабаровск" может изменить характер подводной войны

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Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Спуск на воду АПЛ "Белгород" - первого носителя подводных беспилотных аппаратов "Посейдон".
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны. Ее основным оружием станут беспилотные аппараты "Посейдон" с ядерными боеголовками, и странам Запада придется искать противодействие этому принципиально новому комплексу, полагает обозреватель американского журнала Forbes.

Как уже сообщала "РГ", "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, в целом же про подлодки этого проекта известно очень мало, большая часть данных держится в секрете. Поэтому самого спуска на воду западные наблюдатели ждут с большим интересом - они намерены получить хоть какую-то информацию по внешнему виду субмарины.

Как пишет Forbes, сейчас специалисты на основе спутниковых снимков производственного объединения "Севмаш" пытаются отследить малейшие приготовления к появлению подлодки на свет. Они ожидают, что у "Хабаровска" будет много общего со стратегическими подводными лодками проекта "Борей", одной из особенностей которых является малозаметность.

Когда "Хабаровск" встанет на боевое дежурство, субмарины ВМС США и Великобритании постараются постоянно держать новейшую российскую подлодку в поле зрения. Помимо этого потребуется время для создания перехватчиков "Посейдонов": благодаря скорости и передвижению на большой глубине они неуязвимы для современных торпед. Автор материала предполагает, что догнать "Посейдон" смогут американская управляемая торпеда большой дальности Mk-48 ADCAP или британская Spearfish, однако сам же признает, что вероятность этого невелика.

На разработку средств противодействия уйдет много времени и денег, ресурсы, скорее всего, придется отвлекать с других направлений.


Алексей Иванов

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Страны
Великобритания
Россия
США
Продукция
Mk.48
Компании
Севмаш
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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