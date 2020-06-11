Прототип гиперзвуковой ракеты чуть не потеряли в ходе учений в США

A scramjet-powered missile developed under the joint DARPA/U.S. Air Force Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) program was destroyed in a recent test accident, Aviation Week has learned. https://t.co/QJKouvNkST — Aviation Week (@AviationWeek) June 9, 2020

В США расследуют инцидент на учениях, во время которого прототип новейшей гиперзвуковой ракеты отделился от бомбардировщика и едва не ушел в свободный полет. Его обломки были обнаружены на земле, кроме самой разработки никто не пострадал.

Об этом досадном инциденте рассказал журналист Aviation Week Стив Тримбл. По предварительной информации, прототип случайно отделился от своего носителя, стратегического бомбардировщика В-52, приписанного к 419-й эскадрилье в Калифорнии. Время, проведенное в полете, не уточняется.

Всю информацию о случившемся представители ВВС США передали в Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Однако какие-либо подробности о случившемся в агентстве уточнить отказались, сославшись на секретность учений.

Стив Тримбл пишет, что эта неудача в ходе учений добавила загадочности всей концепции гиперзвукового оружия (HAWC - Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), над которой трудятся сразу несколько компаний. Разбившийся прототип - это, вероятнее всего, разработка Lockheed Martin. Но это также могла быть версия, выпущенная Raytheon, поскольку были сообщения о возможных испытаниях обоих вариантов.

В начале года прошла информация о том, что ВВС США закрыли одну из основных программ по созданию гиперзвукового оружия. Проект HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, гиперзвуковое ударное оружие) пришлось свернуть из-за бюджетных ограничений. По этой программе корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52.

Основной стала программа программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, оружие быстрого реагирования воздушного базирования), которая предполагает создание системы с уникальным дизайном планирующего летательного аппарата.

Майя Бирюкова