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Deutschlandfunk (Германия): Китай отказался от переговоров с США и Россией

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Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна. Первая встреча представителей России и США состоится в Вене 22 июня.

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна.

Вчера в Вашингтоне и Москве было объявлено, что первая встреча в рамках переговоров по ядерному оружию состоится в Вене 22 июня. Она пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Речь пойдет о соглашении, которое должно прийти на смену СНВ-III, истекающему в феврале 2021 года. Россия и США надеялись, что Китай тоже присоединится к нему.

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
ЯО
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