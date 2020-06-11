Deutschlandfunk (Германия): Китай отказался от переговоров с США и Россией

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна. Первая встреча представителей России и США состоится в Вене 22 июня.

Китай не будет участвовать в переговорах по ядерному разоружению, запланированных США и Россией, сообщило министерство иностранных дел в Пекине, по данным Deutschlandfunk. Причина отказала неизвестна.

Вчера в Вашингтоне и Москве было объявлено, что первая встреча в рамках переговоров по ядерному оружию состоится в Вене 22 июня. Она пройдет на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Речь пойдет о соглашении, которое должно прийти на смену СНВ-III, истекающему в феврале 2021 года. Россия и США надеялись, что Китай тоже присоединится к нему.