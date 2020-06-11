Войти
Российская газета

В Минобороны рассказали о добровольцах для испытаний вакцины от коронавируса

268
0
0
Источник изображения: iStock

Министерство обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи продолжают подготовку к началу этапа клинических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в среду рассказали в Минобороны России.

"Для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины ранее были отобраны две группы добровольцев. В первую группу вошли добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие - офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту. А в состав второй группы отобрали добровольцев среди гражданских лиц", - пояснили в военном ведомстве.

В настоящее время все участники проходят всестороннее медицинское обследование. Непосредственно к испытаниям они будут допущены только после обследования и получения медицинских заключений специалистов о соответствии их здоровья всем необходимым требованиям.

В Минобороны напомнили, что добровольцы принимают участие в клиническом исследовании лекарственного препарата, специально разработанного для профилактики и лечения заболеваний, полученных в результате воздействия неблагоприятных биологических факторов и в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

"4-го и 9-го июня на 14-дневную изоляцию были помещены 50 военнослужащих, среди которых 10 медработников", - отметили в Минобороны.

Подчеркивается, что изоляция проводится перед началом вакцинации с целью исключения возможности занесения инфекции участникам эксперимента и медперсоналу.

С 10 июня группа гражданских добровольцев, ранее изъявивших желание принять участие в клинических исследованиях, также размещается на территории Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко.

"Состояние всех добровольцев будет ежедневно контролироваться врачами госпиталя. Будут проводиться измерения артериального давления, пульса, термометрия, изучение ряда других специальных показателей", - рассказали в военном ведомстве.

При этом военные еще раз напоминают, что отбор военнослужащих для участия в испытаниях вакцины осуществлялся исключительно на добровольной основе. Все участники - офицеры, прапорщики и военнослужащие, проходящие службу по контракту в различных подразделениях войск РХБ защиты и медучреждений Минобороны России.

В военном ведомстве отмечают, что участие контрактников в испытаниях вакцины полностью соответствует требованиям российского законодательства.

Справка "РГ"

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19 проводятся военными совместно Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи.

Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных ранее проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

26 мая текущего года в ходе встречи в режиме видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил, что в настоящее время осуществляется разработка рекомбинантной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Клинические исследования планируется завершить до конца июля этого года.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Медицина
Похожие новости
29.04.2020
Шойгу приказал организовать увольнение срочников в запас при соблюдении специальных противовирусных мероприятий
20.04.2020
Путин поручил проработать возможность привлечения армии для борьбы с коронавирусом
26.03.2020
Владимир Путин поручил проверить готовность Вооруженных сил к борьбе с COVID-19
23.03.2020
Минобороны направляет в Италию медиков и вирусологов
18.02.2020
Шойгу посетил выставку, посвященную защите Сербии от бомбардировок НАТО
24.01.2014
Военные возможности России в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года
  • 10.06 19:52
  • 4
Шаги коммодора: приведет ли Украину в НАТО реформа воинских званий (Апостроф, Украина)