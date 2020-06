Заложен киль головного корвета MILGEM для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 10 июня. На предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле 4 июня состоялась церемония закладки киля головного (из четырех заказанных) корвета класса "Ада" (MILGEM – Milli Gemi – "Национальное судно") для ВМС Пакистана.

Как сообщал ЦАМТО, переговоры о поставке ВМС Пакистана четырех корветов турецкой разработки начались в 2015 году, а первый запрос на покупку был направлен в 2017 году. В мае 2017 года в ходе выставки IDEF-2017 пакистанская компания Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) подписала с турецкой STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S) письмо о намерениях в рамках реализации программы строительства четырех кораблей класса "Ада" (MILGEM) для ВМС Пакистана. В июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило официальный контракт на поставку четырех корветов класса MILGEM с консорциумом турецких компаний. Основным подрядчиком поставки стала компания ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company), Точная стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. Соглашение также предусматривает передачу Пакистану технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, подготовку инженерного состава.

Согласно контракту, первые два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана первая пара корветов войдет в 2022-2023 гг., а вторая – в 2024 году. Планируется, что первый корвет будет построен за 54 месяца, остальные корабли будут поставлены через 60, 66 и 72 месяца после подписания контракта.

В сентябре 2019 года на предприятии Istanbul Naval Shipyard в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и начальника штаба ВМС Пакистана адмирала Зафара Махмуда Аббаси состоялась церемония резки первой стали для постройки головного корвета, предназначенного для пакистанского флота.

Реализация Турцией проекта MILGEM началась в 2000 году в интересах ВМС страны. В настоящее время в составе турецкого флота имеются четыре корвета класса "Ада".

Корвет класса "Ада" (MILGEM) представляет собой созданный с использованием технологий малозаметности корабль длиной 99,56 м, максимальной шириной 14,42 м и водоизмещением около 2032 т. Силовая установка CODAG состоит из одной газовой турбины General Electric LM2500 мощностью 23 МВт и двух 16-цилиндровых дизельных двигателей серии MTU 16V 595 TE90 мощностью по 4320 кВт. Максимальная скорость – 29 узлов, автономность – 15 суток. Дальность плавания – 3500 морских миль на крейсерской скорости 15 узлов. Экипаж – 93 человека.

Вооружение корабля могут составить 76/62-мм АУ OTO Melara Super Rapid, ПУ Mk.49 GMLS с 21 ЗУР RIM-116B, 8 противокорабельных ракет "Гарпун" в двух счетверенных ПУ, четыре двухтрубных 324-мм торпедных аппарата Mk46. Корвет может нести вертолет 10-тонного класса (S-70B). В проект корвета для ВМС Пакистана планируется внести некоторые изменения, в первую очередь, в состав вооружения. Так, ранее упоминалось о намерении разместить 6-контейнерную ВПУ.