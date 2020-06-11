Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом

На Украине запуск корабля Crew Dragon к МКС в основном воспринят со злорадством — теперь у Роскосмоса появился мощный конкурент, пишет автор. При этом он отмечает, что если Украина сегодня не включится в космическую гонку, она навсегда останется мировым аутсайдером.

Неделю назад мы восторженно наблюдали за стартом ракеты Илона Маска, и таким образом, благодаря интернету, стали свидетелями первого дня новой исторической эпохи.

Конечно же, мы в первую очередь наслаждались аспектом от смены эпохи, имея возможность позлорадствовать над нашим соседом-агрессором: успешная аннексия небольшого полуострова стоила ему в итоге не только пармезана, но ни много ни мало завершения целой эпохи российского космоса. Эпоха, начавшаяся с гагаринского "Поехали!", завершилась словами Илона Маска: "Батут работает!".

Казалось бы, точка поставлена и добавить здесь нечего, но путинская постмодернистская пародия на СССР ухитрилась добавить последний гротескный штрих - теперь в новых российских лифтах при начале движения будет включаться магнитофонная запись голоса Юрия Гагарина, и "космический" путь с первого этажа на третий или девятый будет сопровождаться тем самым "поехали". Ну что ж, "приехали".

На этом фоне абсолютно законного злорадства мы уделили значительно меньше внимания непосредственно новой эпохе, возможностям, которые она открывает, и не стали задумываться над нашим местом в новом мире, который рождается на глазах. Между тем, это на удивление больше, чем "мир в космосе без москалей", это качественно новая эпоха развития человечества - точнее, той части человечества, которое способно увидеть этот новый мир и вовремя инвестировать в него.

Старт Crew Dragon означает не только конец Роскосмоса - это в первую очередь конец монополии государства как института на освоение околоземного пространства. Действительно, НАСА выступает заказчиком этого старта - но исполнителем этого заказа уже на 100% является частная компания, и так же как от НАСА, она примет заказ на полет от любой другой компании. В космос впервые выходит частный бизнес - а это значит, что теперь его освоение ускорится по экспоненте, и уже при нашей памяти люди высадятся на Марсе и других планетах, а ресурсы Луны и астероидов станут важной частью экономики.

В истории такое уже случалось. В 16-17 веках страны разделились на те, которые оказывали содействие своим предпринимателям в снаряжении кораблей в Индию и недавно открытый Новый Свет, и те, которые копались в своем огороде и упустили такие "экзотические" возможности, считая их "прожектами". Последствия тогдашнего выбора почти полностью определяют картину современного мира -буквально за парой исключений, именно те страны, которые рискнули сделать ставку на "экзотику", сейчас в двадцать первом веке являются мировыми лидерами, или же "золотым миллиардом". А внутри них также есть более богатые и более успешные, чем остальные, и если присмотреться, то это те страны, где усвоение "индий" было отдано на откуп частным инвесторам, хотя и при активном содействии государства, а относительные аутсайдеры - страны, в которых монархи держались за монополию на внешнюю экспансию и все делала только "корона", а не купеческая "низшая прослойка". Ничего не напоминает?

Сейчас Илону Маску досталась та же роль, что некогда Христофору Колумбу - стать первым, кто откроет принципиально новое окно возможностей для сначала сотен, потом тысяч, и совсем скоро миллионов других людей. Параллель с Колумбом будто специально усиливается деталями биографии - Маск, которому суждено стать символом космического величия Америки, родился в Южной Африке, равно как и Колумб, приведший к мировому величию Испанию, родился в Италии. Я не ради исторического курьеза акцентирую внимание именно на этой параллели - речь о том, что все потенциальные "колумбы" и "маски" в современном мире обладают возможностью легко покинуть те страны, которые окажутся недостаточно амбициозными и современными, и пойдут открывать свои "индии" с берегов тех стран, которые окажутся готовыми предоставить площадку для их старта - и будут развивать и будут обогащать именно эти страны.

Пока мы бурно дискутируем о таких "весомых" вещах как зашквар (идиотизм) очередного народного депутата или проделки кого-то из поп-бомонда, мир стремительно меняется. Мир стоит на берегу и смотрит, как профессионалы строят новейшие "каравеллы Колумба" - "Фальконы" и "Дрегоны". Мы уже увидели, как уплыла в небо первая каравелла - значит, со дня на день начнут отправляться флоты. И у нас еще имеется шанс попасть в число избранных стран - творцов новой эпохи. Или же повторить опыт наших предков, которые на своем уютном островке прозевали старт Колумба и на века оказались среди аутсайдеров.

Почему-то среди большого количества новостей о старте ракеты Маска почти нет упоминания о том, что Илон работает в плотной конкурентной среде, и среди вполне успешных конкурентов есть украинцы. Подряды от НАСА на разные виды космических запусков выиграла не только SpaceX, но и еще восемь частных компаний, среди которых калифорнийская Firefly бизнесмена из Днепра Макса Полякова. Половина производственных мощностей компании дислоцирована в Штатах, но половина - в Днепре (плюс связанные компании в Киеве). "Наш Илон Маск" еще не сделал окончательного выбора, и старается быть украинским бизнесменом на американском рынке, а не "американцем украинского происхождения", несмотря на то, что повторить путь Илона и "забить на свою родную "Африку", ой как, проще… Но кто может ответить, сколько украинцев хотя бы слышали фамилию Поляков? Нет, конечно же "королеву ночи" Олю Полякову знают миллионы - но мы ведь здесь о космосе…

Мы еще не упустили свой шанс оказаться среди первых, а не догонять последний вагон чужого поезда. Есть живой и активный Поляков, есть полумертвые, но с запасом технологий и кадров, Южмаш и КБ Янгеля. Маск считает лучшей ракетой после его "Фалькона" именно наши "зениты". Среди немногочисленных позитивов "зеленого принтера" наконец принят закон, который открывает космос для частных компаний (там еще есть ряд анахронизмов, пролоббированных государственными "монстрами советского космоса", но в целом это прорыв, которого добивались не менее пятнадцати лет). Поэтому шанс еще есть - но это ненадолго. Мы либо прямо сейчас включаемся в новую космическую "конкисту" (период завоевания и колонизации, тесно связана с Великими географическими открытиями - прим. перев.), либо же снова остаемся за бортом, как когда-то в колониальной погоне. Старт Crew Dragon - это выстрел стартового пистолета, погоня началась, и отсчет для нас на право быть в числе первых пошел максимум на пару лет, совсем не на десятилетия; ну а результаты этой гонки будут определять наше место в мире как минимум на следующее столетие.

Следует критически осмыслить наши предыдущие космические неудачи - банкротство "Морского старта" и провал амбициозного проекта в Бразилии, и сделать из этого главный вывод о распределении функций между государством и частным сектором в космической отрасли. Государство не должно само оставаться игроком на рынке космических услуг - оно заведомо не игрок на этом рынке, бюрократические структуры по определению всегда проигрывают частным там, где речь идет о коммерциализации.

Наоборот - государство должно выступить покупателем услуг в космосе у наших же частных компаний, по той же модели, по которой НАСА покупает услуги Маска, гарантом кредитов при выходе этих компаний на мировые рынки с целью обеспечения этим компаниям равных условий доступа к кредитам и к рынку. Также государство должно предоставить украинским компаниям возможность получить и совершенствовать разработанные ранее за средства налогоплательщиков технологии - потому что именно они являются мощнейшим стартовым капиталом, из которого Украина может стартовать как участник космической "конкисты".

Но главное - наша политическая элита и наши медиа должны наконец-то научиться поднимать головы чуть выше от земли и видеть над собой звездное небо. Видеть его не как украшение над крышей, а как новый гигантский рынок, как сокровище бесчисленных ресурсов, битва за распределение которых только начинается - и где мы еще способны застолбить для наших детей и внуков место среди будущего "золотого миллиарда". Мы еще способны прыгнуть на батут Маска, но это следует делать уже сегодня - иначе застрянем в старом поломанном лифте с граммофонным голосом Гагарина.

Евгений Дикий